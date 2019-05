Giornata delle oasi: trekking, laboratori e stand gastronomici per la festa del Wwf

ORBETELLO – In circa 40 anni il pianeta ha perso circa il 60% delle popolazioni di mammiferi, uccelli, anfibi, rettili, pesci e uccelli che un tempo lo abitavano, provocando un impatto sugli ecosistemi.

Anche in Italia la presenza dell’uomo ha avuto conseguenze ben visibili sugli equilibri naturali delle specie del nostro territorio: il falco pescatore, scomparso negli anni ’50 e oggi tornato a nidificare nell’Oasi della Laguna di Orbetello, conta solo 4 coppie; la lontra, praticamente scomparsa alla fine del secolo scorso, è ora in lenta ripresa, ma gli esemplari sono ancora troppo pochi; la popolazione di orso bruno marsicano conta oggi appena 60 individui; del gatto selvatico addirittura non si hanno stime per quanto è raro e schivo; ogni anno sono circa 300/400 i lupi uccisi dai bracconieri o investiti dalle auto; infine i cetacei, di cui si contano circa 200 mammiferi marini spiaggiati ogni anno per colpa di infezioni e inquinamento da plastica in mare.

La giornata delle oasi è l’occasione straordinaria per celebrare la biodiversità dell’Italia, ricchissimo di ambienti e specie naturali. Da nord a sud, sono tantissime le attività in programma per scoprire insieme a noi i tesori nascosti della natura italiana, come lupi, orsi, aquile, aironi, lontre, cervi e daini custoditi negli angoli più belli e suggestivi italiani.

La Festa delle oasi nel grossetano, prevista per domenica 19 maggio, precederà di qualche giorno la Giornata mondiale della biodiversità, che è stata indetta dall’Onu per il 22 maggio, per sottolineare quanto sia importante difendere e tutelare la ricchezza della vita sulla Terra.

“Fin dal 1966, anno della nostra fondazione, ci siamo impegnati a proteggere la biodiversità in ogni angolo d’Italia – raccontano dal Wwf -. In particolare, le nostre oasi hanno contribuito a tutelare luoghi, ecosistemi, flora e della fauna. Hanno introdotto milioni di adulti e bambini alla conoscenza della natura e migliorato il rapporto con l’ambiente, favorito e stimolato la ricerca scientifica su ecosistemi, specie e conservazione della biodiversità. Ma soprattutto, il successo delle nostre 100 oasi si misura nelle specie che sono riuscite a salvare dall’estinzione. Le nostre 100 oasi sono oggi un esempio di come luoghi naturali e protetti e liberi creano benefici per la biodiversità e per il territorio”.

IL PROGRAMMA

Oasi Wwf lago di Burano

Visite guidate con partenza alle 10 e alle 14:30 (focus spiaggia) – alla scoperta della biodiversità delle nostre spiagge e come l’inquinamento dalle plastiche può compromettere l’ecosistema

Presso il centro visite – Laboratorio della scienza per grandi e piccoli

Citizen Science – alla scoperta della biodiversità dell’Oasi

Oasi Wwf Rocconi

Visite guidate con partenza alle 10 e alle 14:30

Attività di Biowatching, osservare la natura in tutte le sue meravigliose forme; scopriamo insieme ciò che nasconde l’Alta Valle dell’Albegna.

Oasi WWF laguna di Orbetello

Centro visite Loc. Ceriolo III: visite guidate alle ore 10, alle ore 11 e alle ore 17:30

Casale Giannella – sede del Centro di Educazione Ambientale del Wwf

Dalle 10, stand, laboratori, stazioni didattiche e giochi.

Laboratorio di fotografia con Andrea Benedetti di Canon Academy. Sarà possibile provare le nuove EOS R ed RP con un piccolo set di macrofotografia e fare qualche scatto di prova con l’EF 600mm f/4 L IS III, il leggerissimo superteleobiettivo per la fotografia naturalistica.

Laboratorio dei nidi artificiali per le api solitarie

Dalle 12,30 servizio ristoro in veranda.

Alle 15 il nuovo inquilino della Laguna di Orbetello, il falco pescatore, raccontato da Alessandro Canci. A seguire, per la prima volta, sarà possibile vedere in diretta tv il nido dell’Oasi di Orbetello.

Ore 16:30 – un momento di relax: Yoga della risata con Ann Marie Kjellander

Ore 17:30 – visita guidata nell’Oasi, Loc.Ceriolo III per osservare il nido attraverso i cannocchiali messi a disposizione dagli operatori WWF