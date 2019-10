Giornata delle famiglie al museo: al Magma un racconto itinerante alla scoperta della storia della Città

FOLLONICA – Domenica 13 ottobre si celebra F@Mu 2019, la Giornata delle famiglie al museo, che quest’anno, giunta alla sua settima edizione, propone il tema “C’era una volta al museo”.

Follonica aderisce all’iniziativa aprendo le porte del museo Magma, dalle 16.30 alle 18, in un racconto itinerante che narra un pezzo della storia della Città, con il coinvolgimento finale di adulti e bambini. Una bella occasione per vivere davvero il museo in famiglia.

Per informazioni: tel. 0566.59027 (orario: 15.30-19) frontoffice@magmafollonica.it. Prenotazione obbligatoria. Ingresso 2 euro, gratuito per gli adulti accompagnatori.