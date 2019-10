Giornata delle famiglie al museo: a Vetulonia giochi, laboratori e visite a tema

VETULONIA – Il successo delle scorse sei edizioni, e in particolare quella del 2018, della “Giornata nazionale delle famiglie al museo” viene riproposta domenica 13 ottobre al Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia.

«Il nostro Museo – spiega Susanna Lorenzini, assessora alla Cultura del Comune di Castiglione della Pescaia – fa parte degli 800 luoghi espositivi in Italia aderenti a questa iniziativa, che l’anno scorso ha visto la partecipazione di circa 65.000 persone».

«Domenica 13 ottobre – anticipa Lorenzini – sarà un giorno in cui si potrà visitare il Museo Falchi con tutta la famiglia. Il direttore scientifico, assieme a tutto il personale, organizzerà visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali pensate appositamente per l’occasione».

«Ci avvarremo – aggiunge l’assessora alla Cultura – della mostra internazionale presente all’interno del Museo Falchi, che racconta la storia della battaglia di Alalìa, una delle più importanti avvenute in mare nell’antichità».

In occasione della settima Giornata Nazionale delle Famiglie al Falchi si terranno due laboratori a tema. Al mattino, dalle ore 11:00 prenderà il via: “Scopri e crea con noi le armi dei guerrieri etruschi”, adatta ai bambini di età superiore ai 5 anni e nel pomeriggio, a partire dalle 15:00 è prevista la “Battaglia navale, giochiamo con gli Etruschi, i Greci e i Cartaginesi”.

«L”Amministrazione comunale – conclude Susanna Lorenzini – ha reso, e non solo in questa occasione, il Museo vetuloniese una struttura”a misura di famiglia” favorendo tutte le condizioni delle diverse categorie di pubblico che varcando il portone d’ingresso, si sentiranno immediatamente protagoniste, vivendo questa esperienza in perfetta armonia».