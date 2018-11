Giornata della consapevolezza europea: in scena al Moderno “Europa: che Passione!”

GROSSETO – Ritorna a Grosseto, dopo la rappresentazione della scorsa primavera, la Giornata di Consapevolezza Europea al Teatro Moderno, mercoledì 14 novembre a partire dalle 10.

Davanti a oltre cinquecento studenti delle scuole superiori grossetane e toscane andrà in scena il recital musicale “Europa: che Passione! Storia di un amore tormentato” di Daniela Martinelli e Francesco Pigozzo, dopo aver calcato negli ultimi mesi importanti palcoscenici internazionali a Milano, Parigi, Madrid, Lisbona, Strasburgo, Edimburgo e Varsavia (nelle rispettive versioni linguistiche sempre curate dai medesimi autori). Maggiori informazioni su quest’opera che racconta in modo inedito la storia del processo di unificazione politica del continente europeo a partire dalla Seconda Guerra Mondiale: http://www.cesue.eu/europe-what-a-passion.html

Il format delle Giornate di Consapevolezza Europea del CesUE (società spin-off della Scuola Sant’Anna di Pisa) permette di coniugare il coinvolgimento emotivo suscitato dalla rappresentazione di “Europa: che Passione!” e la partecipazione civica: la giornata infatti si conclude con un dibattito in cui i partecipanti potranno discutere delle questioni più rilevanti e problematiche che l’Europa sta vivendo con gli esperti accademici di CesUE.

L’evento viene realizzato nell’ambito del progetto “EUPath” della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e sarà l’occasione per presentare alle classi coinvolte anche i corsi gratuiti della piattaforma multilingue AwarEU (www.awareu.eu) per conoscere meglio e in modo meno superficiale l’Unione Europea, la sua storia, le sue istituzioni, le sue politiche.

L’evento è gratuito e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.