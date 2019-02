Giornata del malato: concerto promosso da Musical-mente al Misericordia

GROSSETO – Nella giornata dell’11 febbraio, in occasione della 27esima Giornata mondiale del malato, istituita nel 1992 da Giovanni Paolo II, scenderà in campo l’Associazione culturale no profit Musical-mente.

Particolarmente sensibili a queste iniziative con il presidente Valentina Corsetti, appartenente al Mosaico del Volontariato, coordinatore Roberto Vittorio Martinelli, l’appuntamento è alle 10 in presenza del Vescovo Rodolfo Cetoloni e del direttore sanitario di presidio Dott. Lenzi, nell’atrio dell’ospedale dove si esibiranno ,Vanessa Guadagno (sax) e Gianina Biblekaj (voce), insegnati dell’Associazione Musical-mente.