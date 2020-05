Giornata dei parchi: visita al nido dei falchi nell’oasi del Wwf ad Orbetello

ORBETELLO – Dopo la cauta riapertura al pubblico, le Oasi Wwf della Maremma festeggiano la Giornata dedicata ai Parchi della Toscana.

In particolare all’Oasi Wwf Laguna di Orbetello sarà organizzata una visita unica e straordinaria: la meta sarà la postazione in prossimità del nido dove la coppia di falco pescatore, Mora e Orbetello, hanno deposto tre uova, ormai schiuse e diventate tre radiosi pulcini. La visita sarà guidata dal direttore delle Oasi, Fabio Cianchi.

«L’occasione è veramente unica, perché l’accesso alla postazione in questione rimane sempre rigorosamente vietato al pubblico, per non disturbare l’allegra famiglia. L’uscita dalla quarantena e la Festa dei Parchi ci sono sembrate degne di tanta straordinarietà. Si raccomanda ai partecipanti di munirsi di mascherina e guanti».

L’appuntamento è per domenica 31 maggio. È richiesta prenotazione al numero 3208223972.