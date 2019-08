Giornata degli Etruschi a Pitigliano: laboratori per bambini, incontri e visite. Il programma

PITIGLIANO – “Rilievi chiusini in pietra, specchi in bronzo, vasi dipinti ritraggono spesso la donna etrusca in scene di bagno e di toeletta, con ancillae pettinatrici, unguentarie, esperte di cosmesi che si affaccendano intorno alla domina, mollemente adagiata in un comodo sgabello. Le fanciulle sono raffigurate nel gesto di ungere la signora con oli profumati o in quello di acconciarle la chioma a seconda della moda del tempo”.

Sarà dedicata al tema “Le fonti della bellezza etrusca” la Giornata degli Etruschi 2019, promossa dal Consiglio Regionale della Toscana, che si celebra a Pitigliano domenica 25 agosto, dalle ore 18, al Museo civico archeologico della civiltà etrusca “Enrico Pellegrini”. Si comincia con un laboratorio didattico per bambini e dalle ore 21 il convegno “In Vanitate Speculorum. Le fonti della bellezza etrusca”. Modera Debora Rossi, direttore scientifico dei Musei civici archeologici di Pitigliano, previsti gli interventi di Matteo Milletti, della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, Maria Stella Pacetti, etruscologa, Filippo Trilli, erborista esperto in fitoterapia, Pablo Gil Gagnè, make-up artist e art director di Face Place Make-Up Accademy Roma.

Alle ore 24 visita guidata a tema del Museo civico archeologico della civiltà etrusca a cura di Fabio Rossi (Cooperativa Sociale Zoe), archeologo preistorico professionista, responsabile della gestione dei servizi dei Musei Civici archeologici di Pitigliano.

Le iniziative sono tutte a ingresso libero. Per prenotare la partecipazione ai laboratori didattici per i bambini: tel. 0564.614067, cell. 389.5933592; e-mail museo@comune.pitigliano.gr.it.