GROSSETO. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre, alle ore 21:00 va in scena al Teatro degli Industri “Ora parlami d’amore“.

Uno spettacolo di danza contemporanea ideato, diretto e coreografato da Paola Vezzosi, con la produzione di AdArte. L’appuntamento, inserito nella stagione teatrale 2026/2027 organizzata dal Comune di Grosseto e Fondazione Toscana Spettacolo, è alle 21.00.

Lo spettacolo prende spunto dalla storia di Romeo e Giulietta, immaginando le due anime dopo la morte, ancora legate da quell’amore assoluto che le ha accompagnate in vita. Da qui si sviluppa un racconto che attraversa storie di passione, dolore, gioia e paura, interrogandosi sul confine tra amore e possesso.

La vicenda dei due giovani amanti diventa così il punto di partenza per affrontare il tema delle relazioni in cui la passione si trasforma in controllo, dipendenza e violenza. Accanto al dolore e alla memoria delle vite spezzate, lo spettacolo lascia spazio anche alla possibilità di costruire rapporti fondati sul rispetto, sull’ascolto e sulla libertà.

Sul palcoscenico si esibiranno Lorenzo Di Rocco, Jennifer Lavinia Rosati, Valentina Sechi, Henry Tanzini e Luca Tomao. Il disegno luci è di Luca Chelucci, mentre i costumi sono firmati an-o-ni-ma di Anna Primi e Olivia Bianchini. La produzione è di AdArte, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Toscana.

I biglietti sono disponibili online sul sito www.teatroindustri.it e possono essere acquistati anche alla biglietteria del Teatro degli Industri, aperta nei giorni di spettacolo dalle 19.00 alle 21.00. Per informazioni è possibile contattare il numero 334 1030779 oppure scrivere a [email protected].