Giochi, merenda e mercatino: così si raccolgono i fondi per la scuola

ALBINIA – Sabato 11 maggio il comitato genitori di Albinia bissa la manifestazione “Scuola in Festa”.

Lo scorso anno è stata una manifestazione importante che ha visto la collaborazione della scuola,dei genitori, delle aziende del territorio, della comunità intera. Sinergia che ha reso possibile la raccolta di 2.793,50 euro, di cui 260 donati all’associazione “Ciotti Pasquino” e 1.952 serviti per dotare il refettorio della scuola dell’infanzia di Albinia di un condizionatore.

Il comitato intende promuovere la collaborazione dei genitori con le altre parti della scuola, con la comunità cittadina e con l’amministrazione comunale. Quest’anno, in collaborazione con il con e la scuola, sono stati realizzati gli addobbi della Festa della Maremma.

“Una attenzione particolare merita l’iter della costruzione della scuola primaria di Albinia, distrutta in seguito all’evento alluvionale del 2012, per il quale invitiamo l’amministrazione comunale a tenerci quanto più informati possibile, certi che tutte le pratiche stiano andando verso la realizzazione della stessa” dichiara il comitato dei genitori.

“Invitiamo tutti al Cus Albinia dalle 16 in poi, per trascorrere il pomeriggio in allegria con merenda, giochi, mercatino dei ragazzi, animazione e una piccola lotteria a premi”.