CIVITELLA PAGANICO – Paganico si prepara a vivere due giornate dedicate alle famiglie, ai bambini e alla comunità.

Sabato 16 e domenica 17 maggio è in programma la Festa della Famiglia, promossa dal Comune di Civitella Paganico insieme al Centro Commerciale Naturale di Paganico, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, che si celebra ogni anno il 15 maggio.

“La Festa della Famiglia è un’occasione importante per ribadire quanto le famiglie siano centrali nella vita della nostra comunità – dichiara Benedetta Zuffi, consigliera del Comune di Civitella Paganico –. Parlare di famiglia significa parlare di relazioni, sostegno, educazione, cura e futuro. Per questo abbiamo voluto costruire un momento semplice ma significativo, capace di mettere al centro i bambini, i genitori, i nonni e tutti coloro che vivono il paese. Un Comune a misura di bambino è un Comune più accogliente per tutti: significa pensare spazi sicuri, occasioni di incontro, iniziative accessibili e momenti in cui la comunità possa riconoscersi. Ringrazio il Centro Commerciale Naturale di Paganico e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della festa”.

Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993, la ricorrenza richiama l’attenzione sul ruolo della famiglia come nucleo fondamentale della società e come primo luogo di crescita, cura, educazione e benessere, soprattutto per i bambini. A Paganico questo messaggio sarà tradotto in un’iniziativa pensata per stare insieme, vivere gli spazi pubblici e offrire occasioni di gioco, incontro e partecipazione.

Il programma prenderà il via sabato 16 maggio, dalle 14.30 alle 21, in piazza della Vittoria e piazza del Leccio, con un’area giochi per bambini e famiglie, un laboratorio di pittura su tela a premi, lo spettacolo comico con Mago Carletto e, dalle ore 19, musica in piazza e aperitivo.

La festa proseguirà domenica 17 maggio, dalle 10 alle 21, in piazza del Leccio, con area giochi, laboratorio di pittura su tela a premi, riffa e premi per bambini, spettacolo teatrale comico con Clown Lacoste, pranzo conviviale e, alle ore 16, spettacolo per bambini e adulti. Per il pranzo è richiesta la prenotazione al numero 334 911 3209 oppure presso Panificio Frutti del Grano, Flo Creazioni e Angolo del Cartolaio.

Ad arricchire il fine settimana ci sarà anche il raduno di auto e moto storiche, in programma venerdì 15 maggio nel pomeriggio e sabato 16 maggio nella mattina.