Giochi, foto ricordo in Vespa e premi: all’Aurelia Antica si festeggia San Valentino

GROSSETO – San Valentino comincia in anticipo a Aurelia Antica Shopping Center. Sabato 8 e domenica 9 febbraio, per l’intera giornata, sarà già l’occasione giusta per celebrare la festa degli innamorati anche grazie all’iniziativa del Vespa Club Grosseto – al terzo anno consecutivo, ormai una tradizione di successo al centro commerciale – che per due giorni esporrà in galleria decine di magnifici esemplari di ogni epoca, tutti conservati in perfette condizioni dai collezionisti.

Dallo storico modello “faro basso” del 1948, valutato almeno 25mila euro, al mitico 50 Special che negli anni non ha perso il suo fascino tra gli appassionati del marchio. Il Vespa Club Grosseto, oltre ad esporre i propri gioielli, dedica due giornate al tesseramento: il gruppo, uno dei più antichi d’Italia come dimostra la matricola nazionale numero 53, conta oltre duecento iscritti e continua a crescere.

E domenica 9 febbraio nella galleria del centro commerciale gli innamorati (ma non solo) potranno emulare Audrey Hepburn e Gregory Peck in “Vacanze romane”, film che rese celebre in tutto il mondo proprio la Vespa Piaggio, facendosi fotografare in sella a uno storico esemplare, con uno sfondo ad hoc per la festa degli innamorati: la foto perfetta come ricordo di un giorno speciale e come infallibile acchiappalike sui social.

La festa continua, sempre 9 febbraio: oltre all’esposizione del Vespa Club Grosseto per l’intera giornata, dalle 16.30 alle 19.30 in galleria andrà in scena “Il gioco delle affinità”: un game-show a suon di musica cui sarà possibile partecipare gratuitamente, aperto a tutti, sempre in tema San Valentino.

Chiunque potrà giocare in coppia – due innamorati, genitori e figli, nonni e nipoti, amici – e rispondere a una serie di domande per dimostrare quanto conosce bene l’altro o l’altra.

Premi per tutti: biglietti omaggio per il cinema Aurelia Antica Multisala, splendidi foulard griffati Aurelia Antica e foto ricordo in sella alla Vespa. Tra giochi e regali, San Valentino a Aurelia Antica Shopping Center è speciale per tutti.