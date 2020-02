GROSSETO – Il comitato festeggiamenti Barbanella ha organizzato la festa di Carnevale per martedì grasso.

Il 25 febbraio, dalle ore 14.30 alle 18.30, in via De Amicis tanto divertimento per tutti: i giovani volontari della Croce Rossa organizzeranno giochi, trucca bimbi ed intrattenimento per i più piccini. Il ricavato sarà donato in beneficenza.