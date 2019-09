“Giochi di bimba”: la pittrice maremmana Chiara Toniolo in mostra

GROSSETO – Sabato 28 settembre, alle 17,30 sarà inaugurata alla Galleria Eventi, via Varese 18, la mostra personale “Giochi di Bimba” della pittrice grossetana Chiara Toniolo. La mostra è un incredibile viaggio nella mente di una bambina troppo cresciuta.

Nelle opere della Toniolo prendono forma, tramite le interpretazioni grafiche e pittoriche, i ricordi di esperienze, memorie, momenti, rielaborati in una chiave fiabesca e ironica. Come protagonista di queste avventure, la figura stessa della pittrice è resa con un aspetto cartoonesco dalla grande testona con occhioni che scrutano curiosi e stralunati un mondo assurdo ispirato a ricordi d’ infanzia che si mescolano a fatti della vita quotidiana dell’ artista.

“Questa mostra è un viaggio in un mondo fantastico, fatto di paesaggi surreali e corpi caricaturizzati, dove vengono alla luce tutti gli aspetti fondamentali della vita e della personalità dell’ artista. Un mondo fatto di giochi, compagni di vita, amore e leggerezza- scrive la curatrice della mostra Elisabetta Menghetti -. Morte e vita si fondono e vengono affrontati con serietà e autoironia da una bambina rappresentata dalla caricatura dell’artista”.

Nelle opere della Toniolo convivono elementi in apparenza rassicuranti insieme ad altri del tutto estranianti, una “brava bambina” non dovrebbe giocare con i teschi. Non c’è il mostro sotto al letto pronto a mangiarti, gli aspetti più spaventosi e macabri fanno parte delle avventure quotidiane, la morte stessa diventa compagna di giochi per una bimba curiosa dei vari aspetti della vita. La mostra resterà aperta fino a domenica 6 ottobre, con orario: 17,30-19,30 tutti i giorni.