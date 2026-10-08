MANCIANO – Un pomeriggio per ridare voce a Gileo Galli, il “narratore maremmano” che ha raccontato la sua terra in otto libri. Domenica 11 ottobre, alle 17, il Circolo Arci Manciano ospita l’incontro “Gileo Galli, un narratore maremmano“. L’ingresso è libero e gratuito.

Torna la rassegna Le Voci della Storia

Con questo appuntamento riparte, dopo la pausa estiva, Le Voci della Storia. La rassegna è ideata da Massimo Cardosa, direttore del Museo Diffuso della Comunità Mancianese, ed è giunta ormai all’ottava edizione. L’iniziativa è promossa dal Comune di Manciano, attraverso l’assessorato alla cultura.

Chi era Gileo Galli

Gileo Galli nasce a Manciano il 5 aprile 1933 e scompare il 12 luglio 2023, oltre tre anni fa. Scrive otto libri sulla sua terra e lascia un ricordo indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Lascia anche un ricchissimo patrimonio di narrazioni che riportano alla Maremma del passato.

Accanto alla scrittura c’è l’impegno per la promozione della cultura e della socialità nel suo paese. Tra l’altro è fondatore e poi consigliere proprio del Circolo Arci Manciano, che ora ospita l’incontro a lui dedicato.

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Testi, immagini e letture

L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca comunale “Antonio Morvidi” e dal Museo diffuso della comunità mancianese. L’obiettivo è ripercorrere e valorizzare la produzione letteraria e memorialistica di Gileo Galli. A guidare la conversazione è la bibliotecaria Francesca Lotti, che accompagna il pubblico in questo tesoro di testi e immagini. Con lei ci sono gli attori del Teatro Studio Grosseto, che danno voce alle parole dello scrittore.

Come avere informazioni

La partecipazione è gratuita. Per informazioni sono a disposizione tre recapiti. Il primo è la Biblioteca Comunale “Antonio Morvidi” (0564 625329, [email protected]). Il secondo è l’Ufficio turistico di Manciano (0564 1886794, [email protected]). Il terzo è il Museo diffuso della comunità mancianese (0564 620532, [email protected]).