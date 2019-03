Gianfelice Facchetti porta sul palco una storia di calcio e di emozioni

FOLLONICA – Ritorna, giovedì 7 marzo, dopo una pausa durata oltre un mese, la stagione teatrale al Teatro Fonderia Leopolda, con ‘Eravamo quasi in cielo’, di Gianfelice Facchetti e Marcello Ciriello, con Gianfelice Facchetti e i musicisti dell’Ottavio Richter Trio.

Una storia dimenticata, il campionato di calcio 1943-44. Vinto dal “La Spezia Calcio”, squadra dell’omonima città. Una squadra nata quasi per caso, capace di raggiungere un risultato impensabile. Tra i bombardamenti e le tante difficoltà, non solo organizzative. Una favola moderna che, nonostante ciò, non trova spazio nell’albo d’oro del campionato di calcio. Un calcio diverso da quello al quale siamo abituati, il calcio al tempo della guerra. Con le sue gioie, i suoi dolori, le sue contraddizioni.

“C’era una storia che tenevo nel cassetto da tempo, quella dei Vigili del Fuoco della Spezia che vinsero il Campionato di Guerra nel 1943-44 battendo il Torino di Valentino Mazzola. In mezzo al Paese spaccato in due dallo sbarco degli Alleati, si riuscì comunque a disputare un torneo, a cui parteciparono le squadre di calcio più blasonate. Tra esse si fece strada la squadra dei pompieri guidata da Ottavio Barbieri, allenatore di un gruppo di atleti sottratti all´obbligo di leva…”.

Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, indimenticato capitano dell’Inter e della Nazionale degli anni ’60 e ’70, porta alla Leopolda una storia vera che sembra una favola, dimenticata da tanti, preziosa per tutti.

Alle ore 18,30 nella Sala Leopoldina si terrà l’ incontro “Creare leggende rispettando le regole. Il calcio che ti incanta e il rispetto delle regole che ti migliora” con Gianfelice Facchetti, condotto da Maurizio Ceccarelli, giornalista, e con la partecipazione di Riccardo Bertocci, presidente dell’Unione Nazionale Veterani Sportivi, sezione di Follonica; nel foyer del Teatro sarà possibile visitare la mostra d’arte “Oltre il Codice” di Giuseppe Linardi con nuove opere in esposizione e la libreria del teatro AltriMondi di Ouverture Edizioni.

Ore 19.45 nel ristorante del Teatro, il cuoco del Dipartimento Solidarietà ed Emergenza della FIC Michele Cocola del ristorante Tiburon, preparerà un light dinner a cura dell’Associazione Ristoranti Città di Follonica, in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi Grosseto.

Le prenotazioni si raccolgono esclusivamente alla Proloco di Follonica (0566.52012) – Euro 15,00 a persona.