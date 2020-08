“Gershwin in blue” e l’omaggio a Morricone e Piazzolla a Porto Ercole

PORTO ERCOLE – “Gershwin in blue” è il titolo del concerto organizzato dal Comune di Monte Argentario a Porto Ercole nella suggestiva piazza Santa Barbara martedì 18 agosto alle ore 21.30

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti a sedere ( 199 ) in rispetto delle normative Covid, si consiglia di arrivare in anticipo sull’orario di inizio.

George Gershwin è stato il musicista statunitense più influente del XX secolo. Nonostante la sua breve vita, ha lasciato composizioni memorabili frutto di contaminazioni tra blues e musica colta. “Rapsodia in blu” fu uno dei suoi capolavori, mirabile brano sinfonico dove sono sintetizzate cinque melodie di chiara matrice jazz e musica classica, ripreso in innumerevoli produzioni culturali successive.

Il programma musicale della serata, oltre che alla Rapsodia in Blue, prevederà un omaggio a Ennio Morricone e ad Astor Piazzolla

Giuliano Adorno, diplomatosi in Pianoforte sotto la guida del M° Antonio Di Cristofano si è perfezionato a Parigi presso l’ Ecole Normale “A. Cortot” e successivamente a Madrid con il M° Leonel Morales. Ha ottenuto premi e riconoscimenti in oltre 30 concorsi pianistici nazionali e internazionali. Ha tenuto concerti per istituzioni italiane e straniere ed ha suonato , tra le altre, presso la Salle Munch e la Salle Cortot di Parigi; Concert Noble e Maison du commune de Anderlecht, Bruxelles; Sala de Plenos, Auditorium “Manuel de Falla”, Castello dell’ Alhambra, Granada; Asociaciòn Ars et Musica, Valencia; Parador de Xàbia, Alicante; Volkshochschule Reutlingen, Stoccarde . Tra le sue ultime apparizioni la tournée in Giappone con un programma in occasione dei 150 anni delle relazioni diplomatiche Italia/Giappone ed il concerto presso il Parco Lazienki di Varsavia per la Chopin Society. Il suo repertorio include numerosissimi autori, opere per pianoforte, musica da camera e concerti per piano e orchestra. Dal 2012 è direttore artistico di Orbetello Piano Festival e dal 2017 è fondatore e direttore artistico di Orbetello International Piano Competition.

Info 3892428801