“Gerfalco in musica”: concerto di musica classica e barocca nella chiesa di San Biagio

GERFALCO – A Gerfalco (Montieri), giovedì 15 agosto alle 18.30, concerto di musica classica e barocca nella chiesa di San Biagio. L’iniziativa, riproposta in seguito alla calorosa accoglienza ottenuta lo scorso anno, è offerta da Franco Giovine, famoso baritono di rilievo internazionale, e dalla moglie Paola Grassini, secondo flauto nell’orchestra dell’opera di Roma, in memoria di Fortunato Vasco Grassini.

L’ensemble, composto da due violini (Alessandro Savinetti e Fulvia Giovine), viola (Francesco Scarpetti), violoncello (Fiorenza Maione) e flauto (Paolo Bove) è formato da strumentisti under 30, diplomati a pieni voti nei conservatori di Milano, Lucca e Latina. I componenti svolgono un’intensa attività concertistica con varie orchestre, tra le quali possiamo citare la Verdi, la Vivaldi, l’Accademia della Scala e la 1813 di Como, oltre a numerose tournée all’estero (Cina, Giappone, Stati Uniti, Arabia Saudita).

PROGRAMMA CONCERTO

*J.S.Bach:* Aria sulla quarta corda dalla Suite per archi BWV 1068.

*J.S.Bach:* Badinerie dalla Suite per flauto in Si minore BWV 1067.

*J.Pachelbel:* Canone in Re Maggiore.

*A.Vivaldi:* “la Notte” Concerto per flauto e archi in Sol minore RV.439.

*W.A.Mozart:* Quartetto per archi n.23 K.590.

*G.Rossini:* Overture “Italiana in algeri”.

*A.Borodin:* “Notturno” dal quartetto per archi n.2.

Seguirà un momento conviviale.