GROSSETO – Dal 21 maggio al 14 giugno il Polo culturale Le Clarisse ospita “Geometrie urbane”, la mostra del fotografo Michele Fusco dedicata alla rilettura del paesaggio urbano attraverso una ricerca visiva essenziale e stratificata.

L’inaugurazione dell’esposizione è in programma giovedì 21 maggio alle 18, l’ingresso è libero.

La mostra propone un percorso in cui la città viene progressivamente sottratta alla dimensione narrativa e documentaria per trasformarsi in struttura, ritmo, superficie e relazione geometrica. Nelle immagini di Fusco gli edifici perdono la loro funzione descrittiva, le strade cessano di essere luoghi da attraversare e gli spazi si comprimono fino a diventare segni, tensioni, equilibri formali. La ricerca fotografica dell’autore costruisce così una riflessione sullo spazio urbano contemporaneo, liberato dagli stereotipi del riconoscibile e della rappresentazione convenzionale. La città non appare più come semplice scenario storico o identitario, ma come organismo visivo in continua trasformazione, composto da materiali moderni, fratture architettoniche, ripetizioni e dinamiche astratte.

Michele Fusco è nato a Zurigo nel 1966. Dal 1990 vive a Grosseto. Dal 2014 fa parte del circolo fotografico di Grosseto Raf (Riflessi associazione fotografica). Col tempo si è avvicinato alla fotografia urbana e nel 2019 ha realizzato la sua prima mostra personale, dal titolo “Trame Urbane”, alla Galleria Eventi.