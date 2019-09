“Generazioni, viaggio attraverso la Maremma”: Carlo Vellutini presenta il suo romanzo

GROSSETO – La Maremma raccontata in un romanzo attraverso un incrocio di generazioni che hanno vissuto questo territorio. Un viaggio tra i 28 comuni della provincia di Grosseto compiuto da due giornalisti americani che, con occhio esterno, ne analizzano la storia recente e guardano a quella futura. “Generazioni, viaggio attraverso la Maremma”, il secondo romanzo del giornalista Carlo Vellutini, verrà presentato mercoledì 25 settembre, alle 17,30 nella sala del Consiglio comunale di Grosseto.

Con l’autore, ci saranno il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente del Consiglio comunale Claudio Pacella, e l’editore e fotografo Cesare Moroni che introdurrà l’evento con un video in cui le immagini più suggestive del territorio si intrecceranno con il racconto del libro. Per “Generazioni” si tratta di una vera e propria presentazione istituzionale dopo l’anteprima che, simbolicamente, si era tenuta a Montepescali, borgo che è al centro del romanzo e da cui Carlo Vellutini, partendo dalla storia recente della provincia di Grosseto, per giungere alle sue bellezze, alle tradizioni, ai sapori ed alle eccellenze, fa muovere i protagonisti. Sono due colleghi americani, un vecchio giornalista, Joe, giunto con le truppe alleate durante la Seconda Guerra Mondiale, spinto anche dalla voglia di conoscere i luoghi d’origine dei nonni emigrati negli Stati Uniti a fine ‘800, ed un giovane reporter, Anthony, suo allievo. In questo viaggio si intrecceranno così generazioni di vita maremmana che dalla fine dell’800 proietteranno questo territorio nel futuro, attraverso quei giovani che qui decidono di vivere e di investire loro stessi credendo nelle potenzialità della Maremma.