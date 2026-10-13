GAVORRANO – Una giornata dedicata ai sapori dell’autunno, alla buona cucina e alla voglia di stare insieme. Domenica 18 ottobre il Parco della Finoria ospiterà la Festa della Castagna, un appuntamento organizzato dalla Pro Loco Gavorrano che promette di richiamare cittadini e visitatori per trascorrere alcune ore all’insegna della convivialità, della musica e delle specialità gastronomiche della tradizione.

La manifestazione prenderà il via alle 12 e proseguirà fino al tramonto, offrendo l’occasione per ritrovarsi immersi nell’atmosfera autunnale e gustare alcuni dei prodotti più caratteristici di questa stagione.

Pranzo sotto i castagni e specialità della tradizione

Uno dei momenti centrali della festa sarà il pranzo sotto i castagni, proposto al prezzo di 25 euro a persona. Un’occasione per condividere la tavola con amici e familiari, approfittando della cornice naturale del Parco della Finoria.

Gli organizzatori consigliano di prenotare in anticipo, così da assicurarsi un posto per il pranzo.

Ma la proposta gastronomica non si esaurirà con il momento conviviale di mezzogiorno. Nel corso della giornata sarà infatti possibile assaggiare numerose specialità, a cominciare dalle immancabili caldarroste, protagoniste della manifestazione insieme al castagnaccio, uno dei dolci più rappresentativi della tradizione autunnale toscana.

Spazio anche ai sapori più rustici e sostanziosi, con panini con la salsiccia, donzelle, porchetta e dolci. Una varietà di proposte pensata per soddisfare gusti diversi e accompagnare i partecipanti durante tutta la festa.

Musica dal vivo con Alessio Live Music

Non ci sarà soltanto il buon cibo ad animare la domenica gavorranese. Il programma prevede anche momenti di intrattenimento musicale con Alessio Live Music, che contribuirà a rendere ancora più vivace l’atmosfera della manifestazione.

La musica accompagnerà una giornata pensata per favorire l’incontro e la socialità, trasformando il parco in un luogo di festa dove trascorrere piacevolmente il tempo libero.

Una domenica d’autunno al Parco della Finoria

La Festa della Castagna rappresenta anche un’occasione per vivere uno degli spazi verdi di Gavorrano in un periodo dell’anno particolarmente suggestivo, quando i colori dell’autunno diventano protagonisti del paesaggio.

L’iniziativa della Pro Loco Gavorrano punta a valorizzare i sapori stagionali e il piacere delle occasioni di ritrovo, offrendo un appuntamento aperto a chi desidera trascorrere una domenica diversa, tra gastronomia e divertimento.

Un evento che mette al centro la semplicità delle tradizioni locali, il piacere di condividere un pasto e l’atmosfera delle feste popolari.

Informazioni e prenotazioni

La Festa della Castagna si svolgerà domenica 18 ottobre, dalle 12 fino al tramonto, al Parco della Finoria di Gavorrano.

Il pranzo sotto i castagni avrà un costo di 25 euro ed è consigliata la prenotazione.

Per ulteriori informazioni e per prenotare è possibile contattare il numero 371 6251892.

Un appuntamento per salutare l’autunno con il profumo delle castagne arrostite, i piatti della tradizione e tanta musica in compagnia.