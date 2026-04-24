GAVORRANO – Una giornata all’insegna della convivialità, delle tradizioni e del buon cibo: è questo lo spirito di “Maggio in Festa”, l’iniziativa in programma domenica 3 maggio al Parco della Finoria. Un evento organizzato insieme alla Pro Loco di Gavorrano, con il coinvolgimento anche della Croce Rossa Italiana locale, pensato per riunire cittadini e visitatori in un contesto naturale e accogliente.

Il pranzo sotto i castagni

Il cuore della giornata sarà il pranzo previsto per le ore 12:30, immerso nel verde del parco e all’ombra dei castagni. Un’occasione per gustare un menù fisso al costo di 25 euro, pensato per valorizzare i sapori della tradizione e offrire un momento di relax in compagnia. Per partecipare è consigliata la prenotazione, contattando il numero 371 6251892.

Tradizioni e musica popolare

Ad accompagnare la giornata ci saranno “I Maggerini”, gruppo noto come “I Cantori dei tempi passati”, che porteranno in scena canti e atmosfere legate alla cultura popolare. Un richiamo alle radici del territorio, capace di coinvolgere diverse generazioni e mantenere vive le tradizioni locali.

Un pomeriggio tra gusto e divertimento

Dopo il pranzo, la festa continuerà nel pomeriggio con una merenda ricca e invitante: porchetta, donzelle e dolci per tutti i gusti. Un momento più informale, perfetto per continuare a stare insieme e godersi l’aria aperta.

Gran finale in musica

A chiudere la giornata sarà la musica di Alessio Signori, che accompagnerà i presenti con un’esibizione capace di creare atmosfera e divertimento. Un finale ideale per una festa pensata per tutte le età.

“Maggio in Festa” si presenta così come un appuntamento da non perdere per chi vuole trascorrere una domenica diversa, tra natura, tradizioni e buona compagnia, nel cuore di Gavorrano.