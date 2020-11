“Gatti ribelli”: letture e laboratori online per bambini. Appuntamento con la biblioteca

PIOMBINO – Tutto pronto per il nuovo appuntamento della rassegna Biblio sabato kids organizzata dalla Biblioteca civica falesiana: sabato 28 novembre alle 16.30 online sulla piattaforma Google meet si terrà “Gatti ribelli”, con letture e laboratorio creativo dedicati alle storie e ai segreti di alcuni tra i più affascinanti felini del mondo.

Per partecipare basterà contattare la biblioteca via mail all’indirizzo biblioteca@comune.piombino.li.it o telefonando allo 0565 226110 e sarà inviato il lin per il collegamento in videoconferenza.

La partecipazione è gratuita. Per il laboratorio serviranno una bottiglia di vetro (più grande di mezzo litro), della colla vinilica, un gomitolo di lana colorata, un pennello, un paio di forbicine, pennarelli o matite, un lapis e una gomma e qualche foglio A4 o del cartoncino bianco.