MASSA MARITTIMA – La Galleria Spaziografico di Massa Marittima è pronta ad ospitare “Emozioni dinamiche”, mostra personale dell’artista Laura Provenni a cura di Gian Paolo Bonesini, dal 30 maggio al 14 giugno.

“La ricerca artistica di Laura Provenni prende forma attraverso una pittura astratta intensa e profondamente personale, capace di trasformare emozioni, esperienze e dinamiche interiori in materia visiva – spiegano dalla galleria -. Le opere esposte nascono da un processo quasi introspettivo, una sorta di autoanalisi creativa in cui colore, gesto e stratificazione materica diventano strumenti di esplorazione dell’animo umano. Nel suo lavoro l’artista utilizza materiali e cromie che appartengono al suo repertorio espressivo consolidato, costruendo superfici vibranti e dinamiche dove equilibrio e tensione convivono. La pittura si sviluppa attraverso texture, segni e campiture astratte che evocano stati emotivi più che rappresentazioni definite, lasciando allo spettatore uno spazio aperto di interpretazione e coinvolgimento personale”.

“Parlando con Laura Provenni emerge una profondità d’animo che si riflette pienamente nelle sue opere: ogni quadro appare come il frammento di un percorso interiore, un dialogo silenzioso tra esperienza vissuta e linguaggio pittorico. L’attività artistica di Laura Provenni, che opera a Grosseto, nasce da una ricerca personale e autentica, inizialmente sviluppata attraverso partecipazioni sporadiche a mostre collettive. Dal 2016 il suo percorso espositivo assume una dimensione più strutturata e continuativa, con la prima personale I fili sottili delle coincidenze presso la Galleria Eventi di Grosseto. Negli anni successivi partecipa a numerose esposizioni dedicate all’arte contemporanea, all’universo femminile e alla sperimentazione creativa, collaborando con realtà culturali toscane e nazionali.

Tra le esperienze più significative figurano le partecipazioni alle rassegne “Universi Diversi”, “La città visibile”, “Parlami di lei”, “Blue Christmas”, “Oltre la tela” e alle esposizioni curate da Lucia Raveggi tra Firenze e Villa Bellosguardo Caruso di Lastra a Signa. Dal 2024 entra inoltre nel progetto artistico “Esasperatismo in Movimento”, prendendo parte anche alla mostra itinerante napoletana Logos & Bidone tra luci e ombre”.

Emozioni Dinamiche invita il pubblico a entrare in contatto con una dimensione emotiva autentica, dove l’astrazione diventa mezzo di relazione, memoria e trasformazione.

Informazioni mostra

Titolo: Emozioni Dinamiche

Artista: Laura Provenni

A cura di: Gian Paolo Bonesini

Periodo: dal 30 maggio al 14 giugno 2026

Orari: tutti i giorni 16.30 – 19.00

Inaugurazione: sabato 30 maggio, ore 18.00

Sede:

Galleria Spaziografico

Vicolo del Ciambellano 7 – Massa Marittima (GR)

Per informazioni: [email protected] | +39 333 9777614