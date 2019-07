“Gaia e l’energia della terra”: a Monterotondo uno spettacolo teatrale all’insegna dell’ecologia

MONTEROTONDO MARITTIMO – Domenica 4 agosto il “Festival delle colline geotermiche” incontrerà la storica Festa del Villeggiante di Monterotondo Marittimo, organizzata dalla Pro loco del territorio. Dopo l’apericena sotto le stelle, alle 20, accompagnata dalla musica di Andrea Sax, alle 21.30 andrà in scena, al Parco della Rocca degli Alberti, lo spettacolo “Gaia e l’energia della terra”, il sogno ecologico della compagnia Officine Papagededicato ai bambini e alle famiglie, prodotto in collaborazione con Onda Teatro.

Lo spettacolo. C’è la Terra in scena, indossa un grande abito stile ‘800. Poi c’è Gaia, una tipa che nonostante non sia più bambina ha una papera di plastica come amico e ci parla di nascosto. La Terra – consumata mamma di sette miliardi e mezzo di figli – è stanca, inquinata e disillusa. Gaia vive su questa Terra sconsolata e un giorno le succede qualcosa di speciale. Gaia è una moderna Alice nel paese delle meraviglie: sarà perché ama viaggiare con la fantasia, sarà perché forse non si è arresa, Gaia finisce in un mondo pulito, che funziona meravigliosamente con ogni tipo di energia rinnovabile: dal vento al sole, dall’acqua ai soffioni boraciferi. L’aria, i mari, i fiumi, il cibo sono puliti, come la testa delle persone. Un mondo profumato, fantastico, colorato, limpido, senza rinunce e senza schifezze. Sarà un sogno come quello di Alice o una possibile futura realtà? La performance ci mostra quanto le energie rinnovabili siano l’unica soluzione per non intossicarci sempre di più. Qual è la differenza tra la maggior parte della gente e la protagonista Gaia? La fantasia, la speranza e insieme la consapevolezza che ognuno di noi può cambiare le cose con le proprie scelte. Ingresso libero.

Il Festival delle Colline Geotermiche è realizzato con il sostegno di Regione Toscana, Mibac, Comuni di Pomarance, Monterotondo Marittimo, Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e CoSviG (Consorzio Sviluppo Aree Geotermiche).

INFO E PRENOTAZIONI Festival: Ufficio turistico di Pomarance

+39 0588.62089 (Orario lun/mar/giov/ven/dom ore 10-13 – mer/sab ore 15-19)

Al link è possibile sfogliare il programma completo

https://www.flipgorilla.com/p/26183111565902405/show