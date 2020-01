Gabbiani di Maremma: corso ornitologico al Casale Giannella aperto a tutti

ORBETELLO – Il Gom – Gruppo ornitologico maremmano – Studi naturalistici “Ademollo”, in collaborazione con Wwf Oasi e Occhio in Oasi, ha organizzato un corso ornitologico sul riconoscimento dei gabbiani presenti in Maremma, che si terrà al Casale della Giannella nella giornata di domenica 5 gennaio.

Alle 10, Carlo Giannella, redattore capo della rivista “Picus” e membro della S.o.m. – Stazione ornitologica modenese, presenterà un’introduzione al riconoscimento dei gabbiani.

Per chi lo desidera, saranno disponibili le dispense del corso, al costo di 5 euro.

Dopo il pranzo al Casale (10 euro), per il quale è possibile l’opzione vegetariana, è prevista un’uscita sul campo, per l’osservazione e la determinazione delle specie dei laridi e degli altri uccelli acquatici presenti nell’Oasi Wwf di Orbetello.

Gli interessati possono contattare l’associazione, anche tramite la pagina Facebook https://www.facebook.com/GOM-Gruppo-Ornitologico-Maremmano-1785015848452564/, utile anche per conoscere le iniziative future del Gom.