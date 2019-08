Fuochi d’artificio sul mare di Talamone: «Saranno visibili in tutta la baia»

TALAMONE – Fuochi artificiali sul mare e la premiazione della seconda edizione del premio “Buon talamonese” saranno al centro dell’attenzione nel borgo marinaro di Talamone (Orbetello) sabato sera 24 agosto.

Due iniziative frutto dell’impegno delle associazioni presenti nel porto garibaldino che hanno preparato uno spettacolo pirotecnico di commiato dai turisti estivi. I fuochi saranno sparati alle ore 23 e saranno visibili in tutta la baia perché partiranno dall’apice della diga foranea che protegge il porticciolo. L’iniziativa è stata organizzata dalla Pro loco di Talamone, dal circolo Aics Talamone, dall’associazione diportisti Marenatura e dal consorzio Il Molo dei concessionari del porto.

Alle 19,30 alla Rocca di Talamone, invece, sarà consegnata la targa di riconoscimento della seconda edizione del “Buon talamonese”, un premio ideato dai diportisti di Marenatura e riservato ad abitanti o frequentatori del paese che si siano segnalati per il loro impegno a favore di Talamone e che quest’anno verrà consegnata all’ammiraglio Sergio Biraghi, attuale presidente del circolo della vela locale, nonché presidente del consorzio dei concessionari del porto, Il Molo, che ha partecipato di recente alle operazioni di escavo della parte a nord del porto garibaldino. Un impegno il cui coordinamento è stato affidato alla Regione Toscana, al Comune di Orbetello e al consorzio di privati rappresentato proprio da Sergio Biraghi. Una figura che è parte integrante della comunità talamonese, che ha ricoperto in passato l’importante ruolo di capo di stato maggiore della marina militare all’epoca del presidente Carlo Ciampi. Nell’occasione verrà consegnata anche una targa in memoria di Franco Natali.