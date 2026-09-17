FOLLONICA – Più spazio, più espositori e un’offerta ancora più ampia per appassionati e curiosi. È tutto pronto per la seconda edizione di Follomix, la fiera dedicata al fumetto e al collezionismo in programma da domani, 18 settembre, fino a domenica 20 settembre a Follonica. La principale novità di quest’anno è il raddoppio degli spazi: oltre alla Fonderia 1, la manifestazione coinvolgerà anche il vicino teatro.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Follomix in collaborazione con Fumetti e Dintorni e punta a consolidare un appuntamento capace di mettere insieme operatori, collezionisti e pubblico di diverse generazioni.

Più spazio per gli espositori

La nuova configurazione permetterà agli operatori di avere a disposizione una superficie maggiore e, di conseguenza, di ampliare le proprie proposte. Al centro della tre giorni ci saranno fumetti, tavole e illustrazioni, dischi, action figures, carte da gioco, videogiochi e retrogames.

«Quest’anno abbiamo voluto fare un passo in più – spiegano gli organizzatori – raddoppiando gli spazi a disposizione. Per gli operatori significa avere maggiori opportunità di vendita e per il pubblico trovare ancora più proposte e curiosità».

Tra fumetti, videogame e carte Pokémon

Follomix punta così a riunire interessi e generazioni diverse, affiancando i grandi classici del fumetto alle novità e spaziando dal collezionismo alla musica, dai giochi ai videogame. Una particolare attenzione sarà riservata anche al mondo delle carte Pokémon, ormai diventato uno dei settori più seguiti dagli appassionati del collezionismo.

«Ma soprattutto – sottolineano gli organizzatori – vogliamo creare un luogo dove incontrarsi, curiosare e condividere ciò che ci appassiona».