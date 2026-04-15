GROSSETO – Un nuovo incontro del corso di estetica ribelle al Polo Le Clarisse, venerdì 17 aprile alle 18. L’evento vedrà ospite Andromalis, autore e illustratore tra i principali esponenti del fumetto underground italiano.

Questo appuntamento sarà dedicato alla presentazione della sua ultima opera, un mini saggio a fumetti incentrato sulla figura di Silver Surfer, interpretata come icona della cultura pop americana e analizzata attraverso le sue trasformazioni all’interno delle controculture. Il percorso visivo e narrativo proposto da Andromalis attraversa riferimenti che vanno da Rick Griffin ai Cramps, dai Dead Kennedys a Bad Trip, fino alla figura di Dennis Wilson, surfista e batterista dei Beach Boys, evocato come simbolo del “surfista argentato caduto”, tra mito, eccesso e autodistruzione.

Nato a Roma nel 1969, Andromalis, pseudonimo di Andrea Malis, ha sviluppato la propria ricerca artistica muovendosi tra fumetto, animazione, illustrazione e grafica musicale. Nel panorama del fumetto italiano è riconosciuto come uno dei principali interpreti dell’underground romano. La sua attività si colloca deliberatamente al di fuori delle logiche dell’editoria mainstream: ha collaborato con numerose pubblicazioni indipendenti e, insieme ad altri artisti, ha fondato il collettivo musicale Open Zoo, nato con l’intento di trasformare l’arte in uno strumento di apertura e resistenza alla standardizzazione culturale.

L’incontro è riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura: sarà possibile sottoscrivere la tessera associativa prima dell’inizio della lezione al costo di 10 euro. Per informazioni è possibile contattare il Polo culturale Le Clarisse allo 0564 488066 o scrivere a [email protected].

Per sabato 18 aprile alle 17 è previsto poi un laboratorio creativo dedicato al disegno: un nuovo appuntamento del ciclo di laboratori didattici “Techne: come nascono le opere“. Il percorso è pensato per avvicinare i più piccoli alle tecniche artistiche attraverso l’esperienza diretta dei materiali e dei linguaggi della creatività. Il costo di partecipazione è di 6 euro a bambino e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0564 488066 dal giovedì alla domenica negli orari di apertura, oppure scrivere a [email protected].

Il laboratorio, a cura di Gemma Bartoli di PromoCultura e Petra Paoli di Odeon Studio, sarà dedicato al disegno dal vivo. I piccoli partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare materiali come matite, carboncini e grafite imparando a osservare e tradurre su carta oggetti reali. Il percorso porterà alla realizzazione di piccole opere monocromatiche, offrendo ai bambini un primo approccio consapevole al disegno come strumento di osservazione e interpretazione della realtà.