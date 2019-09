Fulvia Perillo torna a presentare “Metteva l’amore sopra ogni cosa”. Ecco quando

GROSSETO – L’associazione Rosa Parks, centro culturale protestante di Grosseto, ha organizzato un appuntamento letterario per giovedì 12 settembre alle ore 17,45 nei locali della chiesa evangelica Battista in via Piave 19. La presidente dell’associazione Claudia Angeletti parlerà con l’autrice, nonché socia dell’associazione stessa, Fulvia Perillo del suo libro recentemente pubblicato dal titolo “Metteva l’amore sopra ogni cosa”.

Una serie di racconti ambientati a Grosseto, centrati su figure di donne dagli anni ’50-60 al 2000, che cercano con umorismo e saggezza vie d’uscita o di cambiamento da varie situazioni sentimentali-esistenziali, in cui i comportamenti dei partners sono per lo più insoddisfacenti. Le trame delle loro vite trovano ispirazione nelle prospettive aperte da celebri canzoni di musica leggera italiana. Ingresso libero.