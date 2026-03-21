GROSSETO – Un laboratorio di scrittura creativa già sperimentato alla libreria Qb in piazza Pacciardi a Grosseto e che sta riscuotendo un buon successo. Per questo motivo, domenica 29 marzo dalle 15 alle 19, Mario Fraschetti ripropone “Il bosco delle storie”, una full immersion nella creatività applicata al racconto.
«Se siete appassionati di scrittura, “Il Bosco delle storie”, oltre a fornire un supporto tecnico che aiuta in termini di scrittura, darà importanti indicazioni per le tecniche narrative, e per quelle di improvvisazione, particolarmente utili quindi per chi vuole migliorare queste capacità».
Ci sono ancora pochi posti disponibili. Info e iscrizioni: [email protected] oppure al numero 324 846 2363.