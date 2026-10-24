GROSSETO – La seconda giornata della Settimana della Bellezza, domenica 25 ottobre, è dedicata al rapporto tra san Francesco e l’arte. Si parlerà di come il santo di Assisi è stato raffigurato nei secoli e di come la sua esperienza abbia cambiato il modo stesso di fare arte. È un filo che attraversa tutta l’XI edizione, quella dell’ottavo centenario della morte del Poverello, dal titolo “Per Francesco sorella è la morte. Una provocazione alla vita”.

Si parte alle 16.30 dal Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, che ospita il Museo d’Arte Sacra della Diocesi di Grosseto, in piazza Baccarini 3. Qui è in programma la visita guidata a “Tra arte e devozione: san Francesco nelle opere del Museo di Arte Sacra della Diocesi di Grosseto”. È un percorso di un’ora tra le opere della collezione diocesana in cui compare il Santo, per scoprire come la devozione del territorio lo ha rappresentato.

La visita è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria, chiamando lo 0564 488752 oppure scrivendo ad [email protected]. Sarà ripetuta domenica 1 novembre, sempre alle 16.30. Le scuole superiori potranno fare la stessa visita il 27, 28, 29 e 30 ottobre alle 11, prenotando tramite le referenti di ciascun istituto.

Alle 17.30 ci si sposta nella Sala Friuli, in piazza San Francesco, per l’incontro “La forza dell’immagine nella storia del francescanesimo”. Lo tiene fra’ Mario Panconi, frate minore toscano, studioso di arte e iconografia francescana e direttore di Studi Francescani. Fin dalle origini il movimento nato da Francesco ha affidato alle immagini il racconto della propria storia e della propria spiritualità, dai cicli di affreschi alle tavole, che sono diventati strumenti di catechesi e di memoria. Fra’ Panconi accompagnerà il pubblico dentro questa storia per immagini e mostrerà come quel linguaggio abbia formato nei secoli lo sguardo dei fedeli.

La giornata si chiude alle 21, sempre in Sala Friuli, con “Francesco e la rinascita dell’arte”. Ospite è suor Maria Gloria Riva, storica dell’arte e fondatrice delle Monache dell’Adorazione Eucaristica, tra le voci più apprezzate nella lettura spirituale delle opere d’arte. Con lei si guarderà a quella svolta che proprio intorno alla figura di Francesco ha preso forma nella pittura italiana. Un’arte che torna a raccontare l’uomo concreto, la natura e il Vangelo vissuto, e che apre la strada alla grande stagione artistica dei secoli successivi.

Come in tutti gli appuntamenti della Settimana della Bellezza, chi lo desidera potrà lasciare un’offerta libera per il progetto “Aiutiamoli a restare”. Lo promuove il Commissariato di Terra Santa dei frati minori di Toscana per sostenere i cristiani di Betlemme e la rete delle parrocchie in Palestina. Il 6 novembre il ricavato sarà consegnato al Custode di Terra Santa, fra’ Francesco Ielpo.

La Settimana della Bellezza è promossa dall’Ufficio per la pastorale culturale della Diocesi di Grosseto e da Fondazione Crocevia, con la coorganizzazione del Comune di Grosseto. Collaborano la Fondazione G. Chelli, il quotidiano Avvenire con il mensile Luoghi dell’Infinito, la Fondazione Terra Santa e la Custodia di Terra Santa, la Fondazione Polo Universitario Grossetano, il Polo Culturale Le Clarisse (Fondazione Grosseto Cultura) e il Maam.