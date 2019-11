Fotografia e immagine: iniziano gli incontri alla Casa del quartiere

GROSSETO – Iniziano domenica 24 novembre gli appuntamenti con le Visioni a cura di Faber Torchio alla Casa del Quartiere di piazza Pacciardi a Grosseto: una serie di incontri/riflessioni sulla fotografia e sull’immagine. L’appuntamento è fissato per le 11 (contributo di 3 euro) e sarà incentrato sull’aspetto artistico della fotografia, la parte che si occupa della creazione di immagini. “Attraverso la fotografia” è il titolo che Faber Torchio ha dato ai due incontri previsti, il prossimo sarà domenica 1° dicembre.

“Attraverso la fotografia –afferma Faber – vedo il mondo, per me è così da molto tempo. Niente di più vero si potrebbe sposare al modo in cui oggi viviamo e percepiamo la realtà. Che cos’è una fotografia? È una superficie significante, magica, con un fascino ambiguo e misterioso. È uno stato d’animo. Rappresenta la relazione che instauriamo con la quotidianità, evoca, va a scavare la superficie delle cose e ci mette in relazione con il mondo, attivando un linguaggio adatto a porre domande. E ci chiede di fare lo sforzo di vedere attraverso l’immagine che stiamo catturando”.

Faber Torchio è nato a Cremona il 9 giugno 1973. Laureato in Architettura al Politecnico di Milano con una tesi su spazio, percezione e fragilità dal titolo “6 GRADI DI SEPARAZIONE”. Lavora principalmente con la fotografia, impostando la propria ricerca su temi personali, realizzando immagini che vanno a riprendere e ricostruire ricordi, sensazioni passate o emozioni transitorie attraverso elementi che possano suggerirli. I progetti legano queste immagini attraverso un racconto dal linguaggio cinematografico. Ha realizzato mostre personali e collettive e ha partecipato a rassegne multidisciplinari in Italia e all’estero. Nel 2008 il progetto “Bluesman”, incentrato sulla diversità, è stato esposto in occasione della IX edizione del festival internazionale di arte contemporanea di Barcellona BAC! 08 Réveille-toi! al CCCB Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Dal 2011 collabora con l’associazione culturale Tapirulan e Guido Scarabottolo in progetti di illustrazione e grafica. Nel 2017 il suo lavoro fotografico per Foscarini è stato pubblicato su Inventario. Nel 2018 il progetto “The Dance of Death” è stato esposto in occasione della Milano Photo Week. Attualmente vive e lavora a Grosseto, dove, nel corso dell’ultimo anno, ha gestito il FAKE COMA studio.

Nel pomeriggio alle 16 il laboratorio di manipolazione dell’argilla per bambini dedicato alla realizzazione di un piccolo presepe. Per informazioni contattare Michele al 3337960980. Costo laboratorio: 12 euro compresa la cottura.

Alle 18.30 è la volta del libro “Il teatro sulla Francigena” di Simone Pacini (ed. Silvana Editoriale). Si tratta del diario di bordo quotidiano del laboratorio itinerante “Il teatro… su due piedi – camminata in Toscana e Lot-et-Garonne”, realizzato dal Teatro Metastasio Stabile della Toscana e dal Théâtre École d’Aquitaine, con la partecipazione di allievi-attori delle rispettive scuole. Particolarità del progetto è stata l’alternanza tra momenti di trekking – un totale di circa 300 chilometri a piedi tra la via Francigena toscana e la regione della Lot-et-Garonne in Francia, passando dalla Corsica e da Marsiglia Capitale della Cultura – e di teatro – con uno spettacolo bilingue rappresentato nelle piazze e nei teatri, in situazioni uniche come le celebrazioni del Settimo Centenario della nascita di Giovanni Boccaccio a Certaldo, il festival della Viandanza a Monteriggioni e il camping urbano Yes We Camp a Marsiglia. L’evento, nella sua unicità e multidisciplinareità, ha messo in relazione i territori, la formazione teatrale, l’arte e il turismo, favorendo il dialogo tra le nazioni e tra le generazioni.