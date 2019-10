Fotografia a passo d’asino: gita a Prata tra natura e paesaggi mozzafiato

PRATA – Domenica 27 ottobre nuovo appuntamento con le uscite fotografiche di Clan, in collaborazione con Asini a Prata, associazione sportiva dilettantistica che sostiene e promuove attività ricreative all’aria aperta in compagnia di splendidi asinelli. Un’iniziativa da non perdere per tutti gli appassionati di fotografia che vogliono imparare o approfondire le tecniche della fotografia naturalistica e di paesaggio.

Un percorso di circa un’ora nei boschi maremmani in compagnia degli asini Aquilino, Nerino e Fioccorosa, animali dal carattere mite, paziente e socievole che accompagneranno i partecipanti fino ai magnifici prati di Poggio Croce, dove sarà possibile fotografare il tramonto e l’ora blu.

Per questa uscita si consiglia di portare una cena al sacco, un abbigliamento adeguato all’escursione termica e una torcia possibilmente frontale (il ritorno è previsto al buio su strada sterrata).

Ritrovo a Grosseto alle 13:30 in piazza Barsanti (Luna park) oppure a Prata di Massa Marittima alle 14:30 in piazza Guerrazzi. Rientro previsto ore 22.

Costo uscita: 30 euro (più 5 euro per la tessera di Asini a Prata che comprende anche l’assicurazione), sconto per gruppi di più di 10 persone.

Per informazioni, costi e prenotazioni: Luca 347 173 4260, Matteo 334 280 6753, Francesco 347 7000 325 – collettivoclan.foto@gmail.com