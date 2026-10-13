GROSSETO – Dare ai più giovani strumenti per imparare ad ascoltarsi, a capire i propri desideri e a seguire i sogni. In poche parole, ispirare e lasciarsi ispirare: ecco che cos’è “Contamina”, l’evento rivolto agli studenti degli istituti superiori della provincia e organizzato da Cna Grosseto per mercoledì 14 ottobre.

L’appuntamento è alle 10 al Teatro Moderno, con un incontro di circa due ore che vedrà la presenza di Luca Mazzucchelli, psicologo e psicoterapeuta, divulgatore e imprenditore, da anni impegnato nel rendere la psicologia accessibile e concreta al grande pubblico, anche attraverso i canali digitali.

È autore di bestseller come “Fattore 1%”, “L’era del cuore” e “86.400”, libri nei quali unisce ricerca psicologica, esperienza professionale e strumenti pratici per il cambiamento. Nel 2025 ha pubblicato “Sos ansia” e, nel 2026, “Basta un’idea. Tutto cambia quando cambi come pensi”.

Ed è proprio il tema dell’ascolto di sé come motore di cambiamento che sarà il punto di partenza per il suo intervento al Teatro Moderno di Grosseto.

“Da tempo lavoriamo, attraverso varie progettualità, con le scuole e, di recente – spiega il direttore di Cna Grosseto Anna Rita Bramerini –, la nostra associazione ha sottoscritto a livello nazionale un protocollo con il Ministro Valditara per rafforzare lo scambio e il dialogo tra mondo dell’imprenditoria e dell’istruzione. E’ proprio in questa cornice che nasce ‘Contamina’ che, come svela il nome, vuole essere un’occasione di contaminazioni, spunti, cambiamenti, nascita di desideri. Perché quello che abbiamo potuto riscontrare in questi anni, nel corso dei nostri progetti, nei Pcto, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, o con la nostra iniziativa ‘Artigiani del futuro’, è che spesso i ragazzi non sanno ‘ascoltarsi’ e comprendere le loro aspirazioni e desideri. Ecco, vorremmo dare loro gli strumenti per immaginarsi nel futuro, cercare la propria strada e imparare che spesso le incertezze e gli errori sono dei punti di partenza e occasioni di nuove opportunità”.

L’incontro vedrà, in apertura, i saluti istituzionali del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e del presidente di Cna Grosseto, Saverio Banini. A seguire, Mazzucchelli risponderà ad alcune domande degli studenti presenti, prima di presentare il suo intervento. A condurre la mattinata sarà la giornalista Francesca Ciardiello.

L’evento, che vede il patrocinio del Comune di Grosseto, è reso possibile grazie anche al sostegno di Unicoop Etruria e di Castagneto Banca 1910 Credito cooperativo italiano.