Forever rara fanm: Haiti attraverso lo sguardo femminile nella mostra di Alberto Danelli

MASSA MARITTIMA – Forever rara fanm: Haiti attraverso lo sguardo femminile è una mostra originale e accattivante in programma nella Galleria Spaziografico dall’8 al al 20 agosto.

Alberto Danelli espone una serie di stampe fotografiche che hanno per soggetto una band di ragazze haitiane. L’artista sarà presente all’opening, sabato 8 agosto – ore 18/20 – per introdurre il suo lavoro e celebrare l’evento insieme al pubblico.

La mostra rimarrà aperta da martedì a domenica con orario 17.30-20

Presentazione

L’artista Alberto Danelli espone una serie di stampe fotografiche a edizione limitata, un viaggio per immagini che celebra un gruppo di ragazze – tra i diciassette e i ventitré anni – cresciute in uno dei ghetti più problematici della capitale haitiana, Port-au-Prince.

La mostra vuole esprimere la bellezza e la gioia di vivere di una gioventù risoluta e spesso stigmatizzata, mettendone in luce aspetti che a noi occidentali non arrivano attraverso gli usuali canali d’informazione.

Le fotografie – alcune impreziosite da inserti dorati – rivelano una dedizione e un’intimità insolite rispetto alla maggior parte dei reportage documentari, dovute al rapporto stretto che Danelli ha coltivato con questa comunità nell’arco di tre anni, dopo diversi viaggi nell’isola caraibica.

Su input dell’artista, le ragazze si sono rese disponibili per la realizzazione di un film che ruota attorno al loro gruppo musicale Forever rara fanm, dove Forever si traduce ‘per sempre’, Rara indica uno stile musicale specifico del luogo, Fanm significa ‘donne’.

Il primo incontro con loro nel ghetto di Port-au-Prince è avvenuto nel 2017.

“Ero stato selezionato per partecipare al Festival internazionale d’arte ‘Ghetto Biennale’ – ci racconta Alberto Danelli – Con il supporto del Ministero della Cultura britannico arrivai in Haiti per collaborare con gli artisti locali, e in quel periodo ebbi anche la fortuna di assistere a un concerto delle ragazze.

Decidemmo di produrre un film musicale – conclude – e così, dopo un periodo di preparazione, mi organizzai per tornare a fare le riprese. Evitai gli alberghi, preferendo le case di amici haitiani, in modo da immergermi ancora di più nell’ambiente e nella cultura locali, per me così affascinanti e fino a quel momento quasi sconosciuti”.

Queste immagini diventano perciò testimonianze preziose e dirette di un luogo insicuro, problematico e scarsamente rappresentato.

L’autore

Alberto Danelli è un film-maker e artista multimediale di origine veronese residente a Londra. Terminati gli studi al Central Saint Martins College of Art and Design, si è contraddistinto per la sua produzione artistica in Gran Bretagna e all’estero.

Email | studio@adworldwide.org

Mob. | +44 752 7583109

Link trailer | https://www.youtube.com/watch?v=Ew-BjotaGaE&t=1s

GALLERIA SPAZIOGRAFICO | Vicolo Ciambellano 7, Massa Marittima (GR) | info: bonesinigp@gmail.com | +39 333 9777614

http://www.facebook.com/galleriaspaziografico/posts

https://galleria-spaziografico.business.site