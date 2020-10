Fondazione Veronesi in piazza per promuovere le qualità salutari del pomodoro

PIOMBINO – Sabato 24 ottobre si terrà la terza edizione di “Il pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”: un evento di raccolta fondi, organizzato da Fondazione Umberto Veronesi grazie al contributo dell’Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) e del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (Ricrea), per garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di Leucemia linfoblastica acuta, la tipologia di tumore più frequente in età pediatrica.

Sabato, in Piazza Gramsci a Piombino, tra le 10:30 e 18:30 i volontari dell’associazione saranno presenti con un banco dove, a fronte di una donazione minima di 10 euro, sarà distribuita una confezione composta da tre lattine di pomodoro: pelati, polpa, pomodorino. I banchetti resteranno attivi fino ad esaurimento prodotto.

Ogni anno, nel mondo si ammalano di cancro circa 250 mila bambini. Solo in Italia si riscontrano nell’arco di 12 mesi 1.400 nuovi casi nella fascia di età dagli 0 ai 14 anni e 800 fra gli adolescenti (15-19 anni). I tumori dell’età pediatrica rappresentano ancora la prima causa di morte per malattia nei bambini e hanno un impatto drammatico sulle loro vite e quelle di tutta la famiglia. Per questo Fondazione Umberto Veronesi si impegna per finanziare i ricercatori impegnati a trovare le migliori terapie e l’apertura di protocolli di cura all’avanguardia.

I fondi raccolti grazie all’iniziativa contribuiranno in particolare a finanziare le cure per i bambini colpiti da Leucemia linfoblastica acuta.