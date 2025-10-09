GROSSETO – Fondazione Grosseto Cultura continua a sostenere Abio Grosseto – Associazione per il bambino in ospedale.

All’inizio dell’anno, al Polo culturale Le Clarisse, era stata organizzata una mostra con vendita all’asta delle opere per raccogliere fondi a sostegno dell’associazione, nello specifico del progetto “Il bambino al centro”, che prevede un’importante opera di umanizzazione pittorica dei reparti di Pediatria e di Neonatologia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, con l’obiettivo di porre “al centro” il benessere del bambino e della famiglia.

L’iniziativa adesso si sposta al Museo di storia naturale della Maremma con due eventi che vedranno il coinvolgimento del Teatro dello Sbaglio. Anche in questo caso è prevista una raccolta fondi con i biglietti di ingresso ad entrambi gli spettacoli in programma.

La collaborazione tra Fondazione Grosseto Cultura e Abio è sostenuta anche dal Comune di Grosseto, in particolare dall’assessorato al Sociale.

«Continua l’impegno verso Abio, un’associazione che lavora a sostegno dei piccoli pazienti portando loro sollievo attraverso l’arte e la cultura – dichiara il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari –. Ringrazio i direttori delle nostre strutture museali per aver aderito con entusiasmo a questo progetto e invito tutti a partecipare ai due eventi in programma al Museo di storia naturale».

«Siamo onorati che Fondazione Grosseto Cultura abbia scelto di sostenerci attraverso ben due iniziative che uniscono la solidarietà e la promozione della cultura – dichiara Stefania Guarrera presidente dell’associazione Abio –. Tale supporto rappresenta per noi un tassello importante per il progetto che stiamo portando avanti da tempo a favore dell’ospedale di Grosseto, finalizzato alla creazione di ambienti accoglienti e a misura di bambino, al fine di ridurre ogni possibile trauma legato all’ospedalizzazione dei più piccoli».

Il primo appuntamento, nella sala conferenze di strada Corsini 5, è in programma sabato 11 ottobre alle ore 17 con lo spettacolo “Non è la rosa, non è il tulipano – Piante, fiori e Fabrizio De André” con Cosimo Postiglione e gli arrangiamenti musicali dal vivo di Paolo Mari. L’ingresso è a offerta, con un contributo minimo di 10 euro.

Lo spettacolo nasce dall’idea di raccontare miti, leggende e storie che da sempre legano le piante e i fiori alla vita degli uomini, prendendo spunto dalla ricchissima discografia di De André. Dai papaveri de La guerra di Piero ai gigli di Via del Campo, fino alla celebre Bocca di Rosa, il repertorio del cantautore genovese diventa la base di un originale percorso di teatro-canzone, che alterna monologhi e musica. Cosimo Postiglione – attore, cantante, autore e biologo – interpreta testi originali che reimmaginano i protagonisti delle canzoni di Faber, riscrivendone le vite in chiave narrativa e teatrale. Le esecuzioni musicali sono curate da Paolo Mari, chitarrista e musicista di grande esperienza.

Il secondo spettacolo del Teatro dello Sbaglio sarà poi sabato 29 novembre: in quell’occasione andrà in scena “Animalia”, sempre con Cosimo Postiglione, uno spettacolo ideato dall’attore assieme a Monica Gemignani e dedicato ai più piccoli, che parla di ecologia, di animali, di vegetali e di buone pratiche.