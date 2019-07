Follsonica: palco tutto al femminile per l’ultimo appuntamento di Follsonica

FOLLONICA – La cooperativa Sociale Arcobaleno, con il patrocinio del Comune di Follonica e in collaborazione, per la consulenza musicale, di Alessio Marchiani e Roberto Federighi ha organizzato questa XIII edizione di Follsonica con i protagonisti che si esibiranno come sempre sulla spiaggia di levante, nel tratto antistante il Congo Bar.

“I molti talenti artistici locali gridano per emergere – raccontano gli organizzatori -, comunicano tramite la musica in maniera tanto forte e diretta che riescono ad aggregare, rappacificare, arricchire, divertire e Follsonica è diventata ormai l’occasione dell’estate per divertirsi e scatenarsi in una festa di “prodotti sonori tipici” inediti che esprimono ancora una volta il forte rapporto vitale e musicale dei gruppi con il proprio territorio”.

Domenica 28 luglio alle 22 si conclude Follsonica 2019 con le “I Scream” e il loro progetto alternative rock con testi in italiano, sempre alla ricerca di suoni diversi, con incursioni nel punk, nella psichedelica e nel grunge. Meri, giovane cantante indie pop italo-portoghese, alle prime esperienze live, aprirà il concerto delle I Scream.