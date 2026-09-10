FOLLONICA – Torna l’atteso appuntamento con Follomix – fiera del fumetto e del collezionismo, in programma dal 18 al 20 settembre presso la suggestiva cornice dell’area ex Ilva di Follonica. Con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00, la manifestazione offre tre giornate dense di eventi, incontri con autori di fama nazionale, workshop, cosplay, spettacoli e tornei dedicati al mondo del gaming.

L’associazione culturale Follomix ringrazia gli sponsor che sono stati fondamentali per questo viaggio della seconda edizione: Aloha Beach Follonica, Avis Follonica, Freestyle. Un ringraziamento speciale anche all’Associazione Nazionale Carabinieri sezione “Carabiniere Salvatore Golino”.

L’evento speciale: Diabolik sbarca a Follonica con un albo inedito

Tra i momenti clou dell’edizione spicca la presentazione di un albo speciale nato dalla collaborazione tra la casa editrice Astorina e l’associazione culturale Follomix.

Nato da un’idea di Francesco Bertelli (scrittore e presidente dell’associazione Follomix), con la sceneggiatura di Davide Barzi, i disegni di Daniele Statella e le chine di Gigi Baldassini, l’albetto vedrà il Re del Terrore, Diabolik, andare in scena proprio tra i luoghi storici di Follonica, la città di origine ottocentesca nota come la Città della Ghisa.

La presentazione ufficiale dell’albo si terrà domenica 20 settembre alle ore 15:30 presso la sala Allegri. Interverranno: Francesco Bertelli, Davide Barzi e Daniele Statella. I visitatori potranno ritirare la propria copia gratuita dell’albo speciale direttamente presso lo stand Follomix.

Area Game: Tornei giornalieri con Comix Cafè

L’offerta ludica di Follomix si arricchisce grazie alla partnership con Comix Cafè, che gestirà una vivace Area Game con tornei giornalieri destinati ad appassionati e giocatori competitivi. In programma entusiasmanti sfide che spazieranno dalle carte collezionabili ai circuiti ufficiali: da Lorcana Trading Card Game fino al prestigioso Regional Championship Qualifier.

Il programma degli eventi: tre giorni di cultura, grandi autori e spettacolo

Il palinsesto di Follomix propone un ricco calendario di incontri, dibattiti e spettacoli dal vivo distribuiti nelle tre giornate di fiera.

Venerdì 18 settembre

La giornata inaugurale si apre alle 10:30 in Sala Allegri con un importante momento di riflessione guidato dal Colonnello Marzocchi, che presenterà il libro “La Mafia insegnata a mia figlia“.

A seguire, alle 11:30, lo stesso spazio ospiterà la premiazione dei ragazzi nell’ambito della “Giornata del rispetto“.

Il pomeriggio farà invece da ponte tra l’arte sequenziale e la comunicazione digitale: alle 16:30 Carlo Procaccini sarà protagonista dell’incontro “Fumetti e YouTube“, esplorando come le piattaforme video abbiano cambiato il modo di raccontare i fumetti.

Sabato 19 settembre

Sabato sarà una giornata ricca di immersione nel fumetto d’autore. Si comincia alle 10:30 in Sala Allegri con Sergio Cabella nell’incontro “Tra paperi, topi e scarabei“, per proseguire alle 11:30 con un’imperdibile tavola rotonda dedicata all’universo dello Spirito con la Scure: gli “Zagoriani” Mangiantini, Pesce, Laurenti e Fantelli si confronteranno con il pubblico.

Alle 12:30 Lorenzo Bovo svelerà i segreti dell’illustrazione con “Il primo sguardo: l’arte del copertinista“.

Il pomeriggio riprende alle 15:00 focalizzandosi su “L’arte di Riccardo Nunziati“, seguito alle 16:30 da un maestro indiscutibile come Ivo Milazzo, che condurrà la lezione “Materia e Visione: la narrazione pura“.

Il finale di giornata di sabato 19 settembre promette spettacolo e storia: alle 17:30 la Sala Allegri si tingerà di colori e passione con il Contest Cosplay curato da IncanTales, mentre alle 18:00, presso il Foyer Teatro, il celebre saggista e critico Luca Raffaelli ripercorrerà l’evoluzione del settore nell’incontro “Dall’epoca del boom dei collaterali ai giorni nostri“.

Domenica 20 settembre

La domenica conclusiva parte alle 10:30 con uno sguardo al patrimonio locale grazie al “Progetto 3D: la città fabbrica” focalizzato su Follonica nel tempo. Alle 11:30 si festeggerà un traguardo storico dell’informazione fumettistica con l’incontro per i “30 anni di UbC“, seguito alle 12:30 dall’esplorazione editoriale “L’arte di Fantelli e l’universo Cut-Up” con Stefano Fantelli.

Il pomeriggio vedrà la prima travolgente esibizione di K-Pop Random Dance Live Show a cura di Kpop Invasion alle 14:00.

Alle 15:30, il momento più atteso dell’intera manifestazione: la presentazione dell’Albo Speciale Diabolik “Il tesoro della Granduchessa” nel Foyer Teatro, che vedrà sul palco F. Bertelli, D. Barzi, D. Statella e G. Baldassini.

A seguire, alle 16:30, spazio alla formazione con il Workshop Follomix firmato da Francesco Bertelli e Lorenzo Babboni, prima di chiudere in festa alle 17:00 con la seconda sessione di K-Pop Random Dance.