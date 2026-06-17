FOLLONICA – Il sindaco invita la cittadinanza, i turisti e gli operatori economici a partecipare alla cerimonia ufficiale di innalzamento della Bandiera Blu 2026, in programma mercoledì 17 giugno alle 19 in Piazza Nicola Guerrazzi.

“Un momento di orgoglio per tutta la città, che celebra la bellezza, la sostenibilità e la qualità della nostra costa – dicono dal Comune -. Follonica ottiene anche quest’anno il prestigioso riconoscimento internazionale della Fee (Foundation for Environmental Education), confermando un percorso di impegno costante nella tutela dell’ambiente, nell’efficienza dei servizi e nella valorizzazione del territorio”.

La Bandiera Blu, assegnata per il 27° anno consecutivo, rappresenta un risultato che coinvolge l’intera comunità e che è frutto del lavoro condiviso tra amministrazione comunale, cittadini, operatori turistici e associazioni.

La cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità civili e militari locali e sarà impreziosita dalle note della Filarmonica “Puccini”, che contribuirà a sottolineare il momento solenne dell’alzabandiera”.

“La Bandiera Blu è un traguardo di tutti — dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani — testimonia il valore della nostra terra e l’impegno costante nel custodirla. Invito ogni cittadino a condividere questo momento di festa, che dà ufficialmente il via ad una stagione estiva all’insegna dell’eccellenza e del rispetto per il nostro straordinario patrimonio naturale”.