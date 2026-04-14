FOLLONICA – Un viaggio nella storia, nella memoria e nell’identità delle Colline Metallifere: è questo il cuore della conferenza “Colline Metallifere: Uomini – Miniere – Villaggi”, organizzata dal Lions Club Alta Maremma con il patrocinio del Comune di Follonica.

L’appuntamento è in programma sabato 18 aprile alle 17.30 nella Sala Tirreno di via Bicocchi. L’incontro, a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza, si inserisce nell’ambito del service nazionale Lions “Custodi del Tempo” e accompagna la ristampa del volume di Riccardo Zipoli, “Niccioleta: fotografie e memorie di una comunità mineraria”.

Dopo i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale e del presidente del club Adriano Mazzone, il dibattito sarà moderato da Ezio Puggelli e vedrà la partecipazione di esperti e studiosi del territorio.

Ad aprire gli interventi sarà Fabiola Favilli, presidente del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, che offrirà una riflessione sul presente e sul futuro del parco, tra valorizzazione storica e sviluppo sostenibile.

Seguirà Carlo Pistolesi, con un approfondimento sul passaggio “dal tempo del rame a quello della pirite”, ripercorrendo le trasformazioni economiche e sociali legate all’attività estrattiva.

Spazio poi all’analisi architettonica e urbanistica con David Fantini, docente dell’Università degli Studi di Firenze, che illustrerà il tema “Costruire la miniera”, mettendo a confronto realtà come Carbonia e Niccioleta.

Chiuderà gli interventi Roberta Pieraccioli, già direttrice dei musei, archivi e biblioteca di Massa Marittima, con una riflessione sulle storie e le prospettive della comunità mineraria di Niccioleta.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per riscoprire un patrimonio fatto non solo di miniere, ma anche di persone, villaggi e tradizioni, contribuendo a mantenere viva la memoria di un territorio che ha segnato profondamente la storia della Maremma.