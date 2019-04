Flamenco e paso doble a teatro nello spettacolo ispirato alla pittura di Picasso

FOLLONICA – Mercoledì 10 aprile, alle 21, al teatro Fonderia Leopola di Follonica, Carmen.maquia. Danza contemporanea con tinture di flamenco e paso doble si fondono in Carmen.maquia ispirata alla pittura di Picasso.

Carmen.maquia – diretta da Gustavo Ramírez Sansano – ha debuttato a Chicago nel 2012 con grande successo di pubblico, in questa occasione Sansano si è avvalso della collaborazione di altri celebri professionisti spagnoli come Luis Crespo per le scenografe e il recentemente scomparso David Delfín per i disegni dei costumi.

Oggi Gustavo Ramirez presenta lo stesso spettacolo con la compagnia spagnola di fama internazionale Titoyaya Dansa: una versione contemporanea della nota storia di Mérimée sulla bella e compiacente Carmen, che usa la sua sensualità per manipolare gli uomini e ottenere ciò che vuole. Due opere di Picasso relative alla Carmen di Mérimée servono da ispirazione per la scenografia minimalista, connotata dal bianco e nero – di Luis Crespo.

Il titolo dell’opera Carmen.maquia deriva dalla descrizione che lo stesso Picasso diede del temperamento spagnolo, paragonandolo alla indomabilità del toro e alla “Tauromaquia”, che descrive l’arte del toreare.