Fish & Music a Guadagnoli: musica e solidarietà in ricordo di Enrica Tognazzi

GROSSETO – Venerdì 30 agosto, a partire dalle 20, grande serata al Fish and Music in piazza Guadagnoli a Grosseto. Protagonista sarà la solidarietà con il Comitato per la Vita.

“Lo scorso anno – dice la famiglia Guadagnoli – abbiamo iniziato questo percorso della solidarietà con Enrica Tognazzi, nostra amica e amatissima presidente del Comitato. Anche nel 2019 abbiamo voluto fortemente dare un segno di continuità. E’ un modo per ricordare Enrica Tognazzi che ha dedicato la sua vita alla solidarietà ed è un modo per continuare il lavoro svolto dal Comitato in questi 36 anni di vita a servizio del territorio. Fish and Music è anche questo: il nostro modo di far parte della comunità grossetana e maremmana con le nostre iniziative”.

“Siamo felicissimi che il territorio ci sia vicino – dice il presidente del Comitato Oreste Menchetti – e molto orgogliosi di tornare in piazza Guadagnoli a raccontare la nostra storia e i nostri obiettivi. Grazie alla signora Vanna, ad Andrea e a Fabio Guadagnoli per averci voluto con loro”. Ad allietare la serata ci sarà la musica di Cris e Cri.

Ingresso libero, è consigliata la prenotazione al numero 3355446457