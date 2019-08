Fish & Bubbles: appuntamento nel giardino Casello Idraulico

FOLLONICA – Spettacoli di alto livello artistico quelli che sono in cartellone nella rassegna “Fantasie del circo” e che andranno in scena a Follonica fino a venerdì 30 agosto.

Il terzo spettacolo, che si svolgerà nel giardino del Casello Idraulico martedì 27 agosto alle ore 21.30, è Fish & Bubbles, il teatro di strada di Michele Cafaggi e le sue straordinarie bolle di sapone.

Michele Cafaggi è stato il primo artista in Italia a creare uno spettacolo intero dedicato alle Bolle di Sapone; dal 1993 si esibisce come artista di strada e di teatro in Italia ed in molti altri paesi del mondo passando con disinvoltura dalle grandi platee internazionali alle feste di paese, scuole, teatri, ospedali, case di riposo, carceri e ovunque ci sia l’occasione e il piacere di incontrarsi con il pubblico.

Oggi splende il sole, ma non per tutti!

Un Pescatore della domenica è perseguitato da una nuvoletta dispettosa che lo innaffia ovunque vada.

Ma non c’è nulla da temere lui non si dispera, lui è fatto di sapone e i suoi pensieri sono bollicine colorate e per lui la pioggia è una ghiotta occasione per mostrarvi i suoi giochi preferiti!

L’ultimo appuntamento della rassegna è per venerdì 30 agosto, sempre al giardino del Casello Idraulico, con il clown acrobata FAUSTO GIORI e il suo Demenzio

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito e, in caso di maltempo, si svolgeranno presso la Sala Leopoldina del Teatro Fonderia Leopolda.