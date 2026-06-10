GROSSETO – Dopo una fortunatissima stagione invernale che ha fatto sempre registrare il sold-out ad ogni concerto, l’associazione Amici del Quartetto presenta la sessione estiva, altrettanto accattivante e di alto livello, del 36° Festival Music & Wine nel quale la grande musica e i grandi vini (e talvolta anche i cibi) del territorio si incontrano al vertice.

Il fischio di inizio è previsto per sabato 13 giugno prossimo alle 21,15 presso la bella chiesa dei Santi Stefano e Lorenzo a Montepescali con l’atteso concerto del duo formato da Giorgio Matteoli ai flauti dolci e Pietro Pardino alla fisarmonica bajan con il loro “viaggio tra vecchio e nuovo mondo”. Formazione atipica ma affascinante quella dell’insolito duo, unisce strumenti e repertori apparentemente distanti in una sorprendente fusione dall’incredibile risultato sonoro in un programma assolutamente “cross-over” che spazia dal repertorio barocco di Bach e Telemann fino alla intensa “Ave Maria” di Astor Piazzolla passando attraverso la musica rinascimentale, Grieg, Granados e le Danze Rumene di Bartok con l’intento di rompere assolutamente, in nome dell’arte dei suoni, tutti quegli steccati storici e stilistici nei quali spesso la musica colta resta intrappolata.

Ci pensano due musicisti del calibro di Matteoli e Pardino: il primo, diplomato in flauto barocco, violoncello e musica da camera presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma e laureato in musicologia, è il docente di musica antica del Conservatorio “O. Respighi” di Latina oltre a svolgere una incredibile attività musicale in Europa e negli Stati Uniti. Il secondo, classe 1991, laureato con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “P.I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese (CZ) ha ottenuto anche il diploma di virtuosismo nella classe del M°I. Sverko in Croazia. Svolge intensa attività musicale ed è docente di ruolo presso le scuole ad indirizzo musicale.

L’ingresso allo spettacolo, come tutti quelli del Festival (ad eccezione dell’evento del 25 luglio che comprende anche la cena) è gratuito e senza prenotazione.

Tutto il programma completo del Festival è consultabile sul sito www.musicwinefestival.it ed ulteriori informazioni possono essere richieste agli Amici del Quartetto sia via Whatsapp (al numero 333 9905662) sia tramite email ([email protected]).