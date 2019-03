“Fino all’ultimo respiro”, allo Stella è sempre tempo di capolavori

GROSSETO – Prosegue al cinema Stella la rassegna Capolavori a cura di Fabio Sonzogni che commenterà i film scelti per il ciclo in sala. Fino alla fine di aprile, ogni mercoledì saranno proposti alcuni tra i film più significativi della storia del cinema che saranno analizzati a coppie.

Mercoledì 13 marzo alle 17 e alle 21.15 è in programma “Fino all’ultimo respiro” di Jean Luc Godard con Jean Paul Belmondo. Il film di Godard prosegue il discorso avviato con “Nostalghia” il film di Tsrkovskij che ha inaugurato la rassegna. Questa coppia prende il titolo dalla stessa rassegna: come dice Sonzogni, il film di Godard e quello di Tarkovskij sono opere da vedere anche più volte proprio perché “capolavori”. In “Fino all’ultimo respiro”, Jean Paul Belmondo, è Michel, un giovane dal passato burrascoso, che ruba un’automobile e fugge col proposito di recarsi in Italia.

Inseguito da due agenti, ne uccide uno e, continuando la sua fuga, giunge a Parigi. Dopo essersi rivolto ad alcuni amici per ottenere del denaro, va in cerca di Patrizia, giovane americana, per la quale sente un sincero affetto. La ragazza però non ricambia il suo sentimento e continua a farsi corteggiare da un collega al giornale dove lavora. La polizia intanto fa delle indagini per scoprire l’assassino dell’agente e avendo accertato che si tratta di Michel, si dà da fare per catturarlo.

Nel corso delle ricerche viene interrogata anche Patrizia, la quale afferma di non saper nulla, e riesce poi a nascondersi con Michel in casa di amici. Il giorno seguente, però, essendosi resa conto che non ama il giovane la ragazza non esita a denunciarlo alla polizia. Ingresso: 5 euro.