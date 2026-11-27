GROSSETO. Due appuntamenti tra comicità e ricerca musicale in programma questo fine settimana al Circolo ARCI Khorakhanè di Grosseto, in via Ugo Bassi 62.
Venerdì con la stand-up comedy di Orlando Contreras
Venerdì 27 novembre torna Orlando Contreras con l’anteprima del suo nuovo one-man show Stranieramente strano.
Ad aprire la serata sarà Gabriel Jesus Polcaro.
Inizio spettacolo alle 21.45, ingresso 10 euro. Il biglietto si può avere all’entrata oppure fare tramite Eventbrite.
Sabato con la musica di “Tuasorellaminore”
Sabato 28 novembre spazio alla musica con Tuasorellaminore (voce dei Matia Bazar), un progetto originale che intreccia techno, musica classica, inni liturgici e sonorità folk, tra campionamenti, suggestioni mistiche e cultura pop.
Una performance immersiva e fuori dagli schemi, che attraversa linguaggi musicali e immaginari diversi. Ingresso 5 euro.
Il ristorante del circolo sarà aperto.
Gradita la prenotazione al numero.
Entrambi gli appuntamenti sono riservati ai soci Arci con tessera in corso di validità.