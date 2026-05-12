RIBOLLA – Quattro giorni di eventi in questa settimana nel ricordo del 72esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954. Sono quelli in programma a Ribolla da giovedì 14 a domenica 17 maggio con il cartellone “La miniera a memoria”, che proseguirà fino a mercoledi 27 maggio con diverse iniziative.

Giovedì 14 maggio, alle ore 17.00 alla Porta del Parco presentazione del libro “Undici assaggi della vita agra” a cura della Fondazione Bianciardi ETS con Massimiliano Marcucci Presidente, Lucia Matergi Direttrice e Michele Gandolfi curatore del libro.

Venerdì 15 maggio alle ore 17.30 all’ex cinema “Tatti un paese di sognatori” film di Ruedi Gerber: a seguire dialogo con il regista accompagnato dalla degustazione di una selezione di vini dell’Azienda Sequerciani.

Sabato 16 maggio Trekking a cura di Fanio Pantani (Tel. 339/5210930) “Via delle Città Etrusche”: ritrovo ore 10.00 al monumento in loc. Ponte del Ricci. Il percorso prevede un anello intorno al paese di Montemassi con visita al paese e al Castello. Ritorno alle ore 15.00. Lunghezza del percorso Km. 7,00 dislivello 200 mt.

Domenica 17 maggio alle ore 21.00 all’ex cinema, spettacolo teatrale a cura della Compagnia dell’Anello “C’era una volta … le favole”. Ingresso ad offerta. Info al n. 347 1177230.

Informazioni. Il cartellone “La miniera a memoria” è promosso dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso SdS, Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, Fondazione Toscana spettacolo, Biblioteca comunale Antonio Gamberi, Porta del Parco Minerario di Ribolla e numerose associazioni locali. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune, www.comune.roccastrada.gr.it e per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0564/561243 0564/561289 e-mail: [email protected]