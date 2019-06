Fine settimana di eventi a Castiglione: il programma delle Giornate europee dello sport

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Durante il secondo fine settimana di giugno, la sesta edizione delle Giornate europee dello sport, manifestazione ideata dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, riserva eventi agonistici di rilievo.

Venerdì 7 giugno, il piazzale Maristella sul lungomare di ponente, ospiterà fino domenica 9 il Campionato italiano di beach volley under 21 maschile e femminile.

Importanti le regate veliche che si disputeranno sia nelle acque antistanti la cittadina costiera sia a Punta Ala. In questi tre giorni, il capoluogo ospiterà il Campionato italiano Sunfish e nella frazione castiglionese torna il “Gavitello d’argento”.

Fra gli appuntamenti clou che accompagnano questi 90 giorni di sport a Castiglione della Pescaia, c’è attesa per i “Fuochi a mare”, lo spettacolo piromusicale in programma sabato 8 giugno alle 22:30. Il sottofondo musicale sarà un omaggio a Freddie Mercury, con i brani: The show must go on, Bohemian Rapshody, Flash, We are the champion. Il lungomare di via Roma e la parte alta del borgo medioevale saranno invasi da turisti e residenti che ogni anno in massa sono presenti a questo appuntamento.

Domenica 9 giugno alle 18:00 al museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia, è in programma l’inaugurazione della mostra evento dal titolo: “Alalia, la battaglia che ha cambiato la storia: Etruschi, Greci e Cartaginesi nel mediterraneo del VI secolo a.C.”.