CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Weekend ricco a Castiglione. Si parte giovedì 3 luglio con il festival musicale “Note al chiaro di luna”. Ad esibirsi alla Casa Rossa Ximenes, alle 21:30, sarà il Quartetto d’archi Zenit, con Beatrice Chiavacci e Gabriele Giardini (violini), Michelangelo Chiavacci (viola) e Marta Iannaccone (violoncello). Anche quest’anno sarà attivo un servizio navetta gratuito con partenza da Piazza Garibaldi alle ore 21:00 e ritorno in centro alle 23:30, per favorire la partecipazione agli eventi.

Le navette “Dal Mare al Museo” nei mesi di luglio e agosto daranno la possibilità ai turisti di lasciare l’auto e godersi l’arte, la musica e la cultura a Castiglione della Pescaia senza pensieri. Saranno disponibili ogni martedì e giovedì sera per il Museo Casa Rossa Ximenes in occasione dei concerti di “Note al chiaro di Luna” e tutti i giovedì mattina per le visite guidate al MuVet-Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, con partenza da Piazza Salebro alle 9:30 e rientro da Vetulonia alle 12:00.

I Parchi archeologici della Maremma danno il benvenuto all’estate con i “Venerdì dell’archeologica”, visite guidate e aperture straordinarie serali. Per venerdì 4 luglio il Parco Archeologico di Vetulonia con la Tomba della Pietrera sarà aperto dalle 9:45 alle 21:30. In programma alle 19:00 una visita guidata a cura del personale Mic alla scoperta di “Segni terrestri: gli etruschi e l’arte divinatoria”.

Giovedì 3, alle 18, nuovo appuntamento con le visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno. Ad accompagnare i visitatori alla scoperta dell’affascinante parco d’arte contemporanea sarà l’artista stesso, il bio architetto Rodolfo Lacquaniti.

Da venerdì 4 una nuova mostra si inaugura al Lucerna Art Gallery: “Floating Bodies. La trasformazione dell’immaginario”, a cura di Moor – Gianluca Balocco, con la partecipazione dell’artista ospite Zeng Zhenwei e le sue sculture in resina della serie ZengTube Man. “Un percorso visivo potente e attuale che riflette sul corpo e sulla sua percezione nell’epoca contemporanea, tra fotografia, intelligenza artificiale, neuroscienze e fisica quantistica. Un’esposizione che si intreccia idealmente con l’opera permanente Groundwave dell’artista, visibile alla Casa Rossa Ximenes. Vernissage alle 19:00”.

Venerdì 4 prende il via il Popcast Sound Festival 2025, con un grande evento musicale, il concerto live di Sarafine in Piazza Orto del Lilli alle 21:30. La giovane e talentuosa artista, già amata dal grande pubblico per la sua voce intensa e lo stile originale, regalerà una serata all’insegna della musica e dell’energia, tra note, mare e stelle. L’ingresso è gratuito.

Dopo il successo della scorsa stagione, anche per l’estate 2025 Punta Ala sarà animata dalla seconda edizione di “SognAla”, il festival di musica, parole e creatività. Venerdì 4 in programma il concerto “Opera, amore” con l’Accademia del Maggio musicale fiorentino, alle 21:30 al Belvedere dello Sparviero.

Sabato 5 da non perdere lo spettacolo “Calendar Girls” di Tim Firth, portato in scena dal Laboratorio Teatrale Ridi Pagliaccio, con la regia di Katia Fini. L’appuntamento è alle 21:30 in Piazza Solti a Castiglione della Pescaia. Promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune, sarà uno spettacolo emozionante, ispirato a una storia vera, che con leggerezza e ironia affronta temi profondi come l’amicizia, la solidarietà e l’autodeterminazione femminile. Una serata di teatro e coraggio al femminile.

Sabato 5 nuovo appuntamento con gli scacchi dell’Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto. Piazzale Maristella si trasformerà in una grande scacchiera all’aperto per una serata di sfide di gioco libero, dalle 20:30 alle 23:30.

Al Molgò Cafè Concert sabato alle 21:30 sarà la musica dei Sinedades ad intrattenere per la serata, con la splendida voce di Erika Boschi e Agustìn Cornejo alla chitarra classica.

Domenica 6, alle 18:45 in Piazza Solti, la rassegna Musica di Mare propone una sfida inedita tra uomo e macchina: Roberto Prosseda vs TeoTronico, il robot pianista. Un incontro spettacolare tra tecnica, ingegno e grande musica.